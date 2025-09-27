El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de septiembre

El día de hoy, 27 de septiembre de 2025, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se sitúa en torno a los 19 grados , con un ligero descenso a 18 grados en la primera hora del día. A medida que avanza la jornada, se espera que la temperatura continúe bajando, alcanzando los 16 grados a media mañana y estabilizándose en torno a los 27 grados durante las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa experimentará variaciones a lo largo del día, comenzando en un 38% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 70% en las horas previas a la tarde. Este aumento en la humedad puede generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas centrales del día, cuando la temperatura se eleva.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, la dirección del viento se mantendrá constante, lo que sugiere que no habrá cambios significativos en las condiciones meteorológicas.

A lo largo del día, el cielo estará mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la tarde, pero sin afectar la visibilidad ni la luminosidad del sol. No se prevén precipitaciones, lo que significa que los habitantes de Priego de Córdoba pueden disfrutar de un día seco y soleado, ideal para paseos y actividades al aire libre.

La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de que no habrá interrupciones en las actividades diarias. La combinación de temperaturas agradables, cielos despejados y vientos suaves hace de este un día propicio para disfrutar de la naturaleza y de los espacios públicos.

En resumen, el tiempo en Priego de Córdoba para hoy se caracteriza por un ambiente cálido y soleado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento moderado que aportará frescura. Es un día perfecto para salir y disfrutar de lo que la localidad tiene para ofrecer, ya sea en un paseo por el campo o en una reunión con amigos al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-26T21:02:12.