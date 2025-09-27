El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de septiembre

El día de hoy, 27 de septiembre de 2025, Pozoblanco se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 18°C a las 12°C, con una ligera disminución a medida que avanza la mañana.

A partir de las 9 de la mañana, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, aunque la visibilidad seguirá siendo buena. Las temperaturas irán en aumento, alcanzando los 15°C a las 10 de la mañana y llegando hasta los 27°C en las horas más cálidas de la tarde, alrededor de la 1 y 2 de la tarde. Este ascenso térmico se verá acompañado de una humedad relativa que se mantendrá en torno al 39% en las horas centrales del día, lo que proporcionará un ambiente relativamente seco y agradable.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 19 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente, especialmente durante las horas más calurosas. A medida que se acerque la tarde, el viento se moderará, pero seguirá siendo un factor a tener en cuenta.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo de todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto permitirá que los habitantes de Pozoblanco realicen actividades al aire libre sin preocuparse por cambios repentinos en el tiempo. La tarde se presentará con temperaturas agradables, alcanzando un máximo de 28°C, lo que hará que sea un buen momento para disfrutar de paseos o actividades recreativas.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 21°C hacia las 9 de la noche. La puesta de sol se producirá a las 20:08, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de clima mayormente favorable. En resumen, Pozoblanco disfrutará de un día cálido y soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-26T21:02:12.