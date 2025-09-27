El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de septiembre

El día de hoy, 27 de septiembre de 2025, Palma del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 20 grados a la 01:00 y 18 grados a las 02:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta alcanzar los 15 grados a las 05:00, antes de comenzar a ascender nuevamente.

Durante la mañana, el cielo seguirá despejado, lo que favorecerá un aumento gradual de la temperatura. A las 10:00 horas, se prevé que la temperatura alcance los 22 grados, y para el mediodía, se espera un incremento notable, alcanzando los 25 grados a las 12:00 y 27 grados a la 13:00. La tarde será cálida, con temperaturas que llegarán a los 30 grados a las 14:00 y 15:00, alcanzando un pico de 31 grados a las 16:00. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender, situándose en 30 grados a las 17:00 y bajando a 29 grados a las 18:00.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 50% a las 00:00 y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 90% a las 08:00. A medida que la temperatura sube, la humedad comenzará a disminuir, situándose en un 55% a las 10:00 y bajando a un 41% a las 11:00. Por la tarde, la humedad se mantendrá en niveles más bajos, alrededor del 30% a las 20:00.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 19 km/h a lo largo del día. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 31 km/h entre las 17:00 y las 18:00. No se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado.

En resumen, Palma del Río disfrutará de un día cálido y despejado, ideal para actividades al aire libre, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 31 grados y un viento moderado que aportará algo de frescura a la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-26T21:02:12.