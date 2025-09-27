El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de septiembre

Hoy, 27 de septiembre de 2025, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente despejado, con algunas nubes que podrían aparecer en el transcurso de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso y agradable. A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando los 21 grados a las 00:00 horas y bajando a 20 grados a la 01:00.

Durante la mañana, el termómetro se mantendrá en torno a los 19 grados, con una humedad relativa que oscilará entre el 58% y el 66%, lo que proporcionará un ambiente fresco pero cómodo. A medida que el día avance, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo en la tarde, con un máximo de 31 grados a las 15:00 horas. La combinación de temperaturas cálidas y una humedad que irá disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 35% hacia la tarde, hará que la sensación térmica sea bastante agradable.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que variarán entre 6 y 20 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas centrales del día. Esto podría generar una ligera brisa que, junto con el sol, hará que el tiempo sea ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar protección solar, ya que la radiación UV puede ser alta durante las horas pico.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es una buena noticia para aquellos que planean disfrutar de actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las nubes altas que podrían aparecer en la tarde no traerán consigo precipitaciones, sino que simplemente añadirán un toque de variabilidad al cielo.

Al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 25 grados a las 20:00 horas. El ocaso se producirá a las 20:12, marcando el final de un día que promete ser cálido y mayormente soleado. En resumen, Los Palacios y Villafranca disfrutarán de un día ideal para salir y disfrutar del aire libre, con un tiempo que favorecerá tanto a los que buscan relajarse como a aquellos que desean realizar actividades deportivas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-26T21:02:12.