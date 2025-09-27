El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de septiembre

El día de hoy, 27 de septiembre de 2025, Osuna se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que aparecerán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 23 grados , descendiendo ligeramente a 22 grados en la madrugada y alcanzando un máximo de 30 grados en las horas más cálidas de la tarde. Este clima cálido y soleado es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda mantenerse hidratado debido a la baja humedad relativa que se prevé.

La humedad relativa oscilará entre el 29% y el 61% a lo largo del día, siendo más alta en las primeras horas y disminuyendo conforme avanza la jornada. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas pico de temperatura. Los vientos serán moderados, predominando del oeste y suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 36 km/h en las horas de la tarde. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, pero también es importante tener precaución, ya que podría levantar polvo y afectar la visibilidad en algunas áreas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Sin embargo, es recomendable estar atento a los cambios en el tiempo, ya que las condiciones pueden variar.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 27 grados hacia el final del día. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 19 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable al aire libre. La puesta de sol se producirá a las 20:09, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, el tiempo en Osuna para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos moderados. Aprovecha este día soleado y mantente hidratado mientras disfrutas de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-26T21:02:12.