El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de septiembre

El día de hoy, 27 de septiembre de 2025, Morón de la Frontera se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 16 grados en las horas más frescas de la mañana.

Durante la tarde, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 30 grados entre las 15:00 y las 17:00 horas. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que irá disminuyendo, comenzando en un 63% por la mañana y bajando hasta un 30% en las horas más cálidas. Esto generará un ambiente cálido y seco, ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 26 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en medio del calor. Es recomendable que quienes planeen salir a disfrutar del día lleven consigo protección solar, ya que la radiación UV puede ser alta debido a la escasez de nubes.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo de todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es una buena noticia para los agricultores y para aquellos que tienen planes al aire libre, ya que podrán disfrutar de un día sin interrupciones climáticas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 21 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 20:10 horas. La noche se presentará tranquila y fresca, ideal para paseos nocturnos o actividades familiares al aire libre.

En resumen, el tiempo en Morón de la Frontera para hoy será mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin posibilidad de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-26T21:02:12.