El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de septiembre

El día de hoy, 27 de septiembre de 2025, Montilla se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un máximo de 30 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 34% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 45% por la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas de mayor calor. Sin embargo, la combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que sea un día ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a 10-15 km/h a medida que el día avanza. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 27 km/h en las horas de la tarde, lo que proporcionará un alivio refrescante ante el calor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, picnics o eventos deportivos.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 27 grados hacia las 19:00 horas. La humedad también aumentará ligeramente, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida al caer la noche. El ocaso se producirá a las 20:07, ofreciendo un hermoso espectáculo de colores en el cielo.

En resumen, el tiempo en Montilla para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se recomienda llevar protección solar y mantenerse hidratado, especialmente durante las horas más calurosas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-26T21:02:12.