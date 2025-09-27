El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de septiembre

El día de hoy, 27 de septiembre de 2025, se espera en Moguer un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 20 grados . A medida que avance la mañana, se mantendrá un ambiente agradable, con temperaturas que descenderán ligeramente a 19 grados en la primera parte del día.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 28 grados alrededor de las 14:00 horas. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 25% y el 47%, lo que proporcionará un ambiente cálido pero cómodo para disfrutar de actividades al aire libre. La brisa del sur-suroeste, que soplará con una velocidad de entre 11 y 20 km/h, ayudará a mitigar la sensación de calor, haciendo que la tarde sea más placentera.

A lo largo del día, no se prevén precipitaciones, lo que significa que los habitantes de Moguer podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula en las primeras horas y se mantiene baja durante el resto del día, lo que es ideal para quienes planean salir a pasear o realizar actividades al aire libre. Sin embargo, se espera un ligero aumento en la probabilidad de tormentas hacia el final de la tarde, aunque esta sigue siendo bastante baja, con un 10% de posibilidad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 20 grados hacia las 21:00 horas. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 20:16 horas. La humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 60% hacia la noche, pero sin afectar la comodidad general.

En resumen, el día en Moguer se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado. Se recomienda a los residentes y visitantes aprovechar el buen tiempo, ya que las condiciones climáticas son ideales para actividades al exterior.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-26T21:02:12.