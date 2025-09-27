El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de septiembre

El día de hoy, 27 de septiembre de 2025, Martos se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. A partir de la medianoche, se espera que el cielo esté cubierto por nubes altas, pero a medida que avance la mañana, la situación mejorará notablemente, con cielos despejados que dominarán hasta el mediodía. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 21°C y 20°C, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

A partir de la tarde, el cielo volverá a cubrirse con nubes altas, aunque no se anticipan precipitaciones a lo largo del día. La probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%, lo que significa que los habitantes de Martos pueden disfrutar de un día seco y soleado. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 15:00 horas, donde se espera un máximo de 28°C, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 36% por la mañana y descendiendo a un 25% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa durante las horas más cálidas del día. A medida que se acerque la noche, la humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones si planean estar al aire libre durante las horas más calurosas, especialmente en la tarde.

El orto se producirá a las 08:07 y el ocaso a las 20:05, lo que significa que los días comienzan a acortarse a medida que se acerca el otoño. En resumen, Martos disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas cálidas y sin riesgo de lluvia, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo antes de que las temperaturas comiencen a descender en los próximos meses.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-26T21:02:12.