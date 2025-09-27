El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de septiembre

El día de hoy, 27 de septiembre de 2025, Marchena se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 21 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 53% por la mañana y descendiendo a un 43% durante la tarde. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta fresco y cómodo, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad aumentará hacia la tarde, alcanzando un 36% hacia las 8 de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 20 km/h durante la mañana y la tarde. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 36 km/h en las horas más activas del día, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en los momentos de mayor calor. A medida que se acerque la noche, el viento disminuirá gradualmente, lo que permitirá que las temperaturas se mantengan más estables.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Marchena pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y nítido.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 20:10, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 21 grados hacia las 11 de la noche. La noche se presentará tranquila y despejada, ideal para disfrutar de un paseo o una cena al aire libre.

En resumen, el tiempo en Marchena para hoy se caracteriza por un ambiente soleado, temperaturas agradables y ausencia de lluvias, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-26T21:02:12.