El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de septiembre

El día de hoy, 27 de septiembre de 2025, Lucena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la ciudad, creando un ambiente agradable y propicio para actividades al aire libre.

Las temperaturas oscilarán entre los 20°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 30°C durante la tarde. Este aumento en la temperatura se sentirá especialmente en las horas centrales del día, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, como mantenerse hidratados y usar protector solar si planean estar expuestos al sol por períodos prolongados.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 52% por la mañana y descendiendo a un 22% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que hará que el tiempo sea más llevadero. Sin embargo, a medida que avance la tarde, se espera que la humedad aumente ligeramente, lo que podría generar una sensación de calor más intensa.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 12 km/h. Durante las horas de la tarde, se podrían registrar ráfagas más intensas, alcanzando hasta 29 km/h. Este viento suave será un alivio ante las altas temperaturas, proporcionando un respiro a los lucentinos.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos por el parque o eventos familiares.

A medida que el día avance hacia la noche, el cielo se mantendrá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 20:07. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 21°C al final de la jornada, lo que hará que la noche sea fresca y agradable.

En resumen, el tiempo en Lucena para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-26T21:02:12.