El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de septiembre

El día de hoy, 27 de septiembre de 2025, Lora del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 20 grados a la 1 de la tarde.

Durante la tarde, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando a los 31 grados entre las 4 y las 5 de la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque comenzará en un 50% por la mañana, irá disminuyendo a medida que el día avance, alcanzando un 30% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Desde la mañana, se registrarán vientos del suroeste con velocidades que oscilarán entre los 8 y 12 km/h. A medida que el día progrese, se anticipa un aumento en la intensidad del viento, alcanzando ráfagas de hasta 33 km/h en las horas de la tarde. Este viento, aunque fresco, podría hacer que la sensación térmica sea más llevadera durante las horas más calurosas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La ausencia de nubes significativas permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente, haciendo de este un día ideal para disfrutar de actividades al exterior, ya sea un paseo por el campo o una reunión con amigos.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 21 grados hacia las 11 de la noche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa vista del cielo estrellado. La puesta de sol se producirá a las 20:11, marcando el final de un día soleado y cálido en Lora del Río. En resumen, se espera un día perfecto para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables y un cielo despejado que invitará a salir y disfrutar de la naturaleza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-26T21:02:12.