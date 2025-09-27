El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de septiembre

El día de hoy, 27 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares durante las primeras horas de la jornada. A partir de la medianoche y hasta las 8 de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, pero no se anticipan precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día tranquilo. La temperatura en este periodo oscilará entre los 22 y 21 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 40%.

A medida que avance la mañana, el cielo se despejará completamente, alcanzando temperaturas agradables que rondarán los 19 grados a las 10 de la mañana. La humedad comenzará a aumentar ligeramente, pero seguirá siendo cómoda para las actividades al aire libre. El viento soplará del sur a una velocidad de 5 a 7 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

Durante la tarde, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 28 grados entre las 3 y las 4 de la tarde. El cielo permanecerá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, alrededor del 25% al 29%, lo que hará que la sensación térmica sea agradable. El viento cambiará de dirección, soplando del oeste a una velocidad de hasta 12 km/h, lo que podría generar algunas ráfagas más intensas en momentos puntuales.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 26 grados a las 9 de la noche. El cielo se cubrirá nuevamente de nubes altas, pero sin riesgo de lluvias. La humedad aumentará ligeramente, llegando a un 35% hacia el final del día. El viento se mantendrá en una dirección variable, con ráfagas que podrían alcanzar los 19 km/h.

En resumen, el día de hoy en Linares se presenta como una jornada mayormente soleada y cálida, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. No se esperan lluvias, lo que permitirá que los habitantes y visitantes de la ciudad aprovechen al máximo el tiempo favorable. Se recomienda llevar protección solar y mantenerse hidratado, especialmente durante las horas más cálidas de la tarde.

