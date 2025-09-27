El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de septiembre

El día de hoy, 27 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente favorable en Lepe, con temperaturas agradables y un cielo que variará a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. A medida que avance la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 21°C a las 19°C, con una humedad relativa que comenzará en un 52%, disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 43% en las horas más cálidas.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá despejado, alcanzando temperaturas máximas de hasta 26°C entre las 14:00 y las 16:00 horas. La sensación térmica será agradable, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, se prevé un aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas que podrían cubrir parcialmente el cielo. A pesar de este cambio, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 36 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente al caer la tarde. Las velocidades del viento oscilarán entre 3 y 22 km/h, siendo más intensas en las horas centrales del día. Esto podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, ya que el viento puede ser un poco más fuerte en las zonas costeras.

En cuanto a la humedad, se espera que aumente hacia la noche, alcanzando un 75% en las últimas horas del día. Esto podría generar una sensación de bochorno, aunque las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 20°C al caer la noche. La visibilidad será buena durante la mayor parte del día, lo que permitirá disfrutar de un entorno claro y luminoso.

En resumen, el tiempo en Lepe para hoy se presenta como una jornada mayormente soleada, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda estar atentos a las rachas de viento que podrían ser más intensas en la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-26T21:02:12.