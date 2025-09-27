El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lepe según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 27 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente favorable en Lepe, con temperaturas agradables y un cielo que variará a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. A medida que avance la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 21°C a las 19°C, con una humedad relativa que comenzará en un 52%, disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 43% en las horas más cálidas.
Durante la tarde, el cielo se mantendrá despejado, alcanzando temperaturas máximas de hasta 26°C entre las 14:00 y las 16:00 horas. La sensación térmica será agradable, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, se prevé un aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas que podrían cubrir parcialmente el cielo. A pesar de este cambio, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.
El viento soplará desde el suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 36 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente al caer la tarde. Las velocidades del viento oscilarán entre 3 y 22 km/h, siendo más intensas en las horas centrales del día. Esto podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, ya que el viento puede ser un poco más fuerte en las zonas costeras.
En cuanto a la humedad, se espera que aumente hacia la noche, alcanzando un 75% en las últimas horas del día. Esto podría generar una sensación de bochorno, aunque las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 20°C al caer la noche. La visibilidad será buena durante la mayor parte del día, lo que permitirá disfrutar de un entorno claro y luminoso.
En resumen, el tiempo en Lepe para hoy se presenta como una jornada mayormente soleada, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda estar atentos a las rachas de viento que podrían ser más intensas en la tarde.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-26T21:02:12.
