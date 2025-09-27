El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de septiembre

El día de hoy, 27 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Lebrija, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la jornada, las temperaturas irán descendiendo ligeramente, alcanzando un máximo de 29 grados en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando hasta el 100% en la madrugada, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad disminuirá, situándose en torno al 35% por la tarde, lo que contribuirá a un tiempo más confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur con velocidades que oscilarán entre los 5 y 19 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Este viento del sur es característico de la región y, aunque no se esperan rachas extremas, es recomendable tener precaución si se realizan actividades al aire libre.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se anticipan lluvias. Esto permitirá disfrutar de un día soleado, ideal para actividades al aire libre, paseos y eventos sociales. La visibilidad será óptima, lo que facilitará la realización de actividades deportivas y recreativas.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a presentar un aspecto poco nuboso, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 20:13, ofreciendo un espectáculo visual que los residentes de Lebrija podrán disfrutar.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy se presenta favorable, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvias. Es un día propicio para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre, aprovechando las condiciones meteorológicas que se prevén.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-26T21:02:12.