El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de septiembre

El día de hoy, 27 de septiembre de 2025, se espera en Jaén un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada, con temperaturas que oscilarán entre los 21°C y 29°C a lo largo del día. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, pero a medida que avance la mañana, se espera que el sol brille con fuerza, proporcionando un ambiente cálido y agradable.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a cubrirse nuevamente con nubes altas, lo que podría dar lugar a un ambiente más fresco. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, con un registro de hasta 29°C. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 21°C hacia las 21:00 horas.

En cuanto a la humedad relativa, se prevé que se mantenga en niveles moderados, comenzando en un 32% por la mañana y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 38% hacia la noche. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida durante las horas más calurosas.

Respecto al viento, se anticipa que sople de dirección oeste, con velocidades que variarán entre 1 y 14 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente en la tarde. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 14 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las altas temperaturas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Jaén podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre.

El orto se producirá a las 08:07 y el ocaso a las 20:04, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz solar. En resumen, el tiempo en Jaén para hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de un día cálido y mayormente despejado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-26T21:02:12.