El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de septiembre

El día de hoy, 27 de septiembre de 2025, se prevé un tiempo mayormente despejado en Dos Hermanas, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 21 grados , descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 16 grados a las 06:00 horas.

A medida que avanza la mañana, el cielo permanecerá despejado, alcanzando una temperatura máxima de 30 grados entre las 15:00 y las 17:00 horas. La humedad relativa será alta en las primeras horas del día, con un 97% a las 06:00, pero irá disminuyendo a medida que la temperatura aumenta, llegando a un 32% hacia las 16:00 horas.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 7 y 9 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. A las 12:00 horas, se espera que la velocidad del viento alcance los 20 km/h, lo que podría proporcionar una sensación de frescura en medio del calor. Durante la tarde, las rachas de viento podrían llegar hasta los 31 km/h, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones a lo largo de la jornada, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los habitantes de Dos Hermanas podrán disfrutar de un día sin interrupciones por el mal tiempo, ideal para actividades al aire libre. La visibilidad será buena, lo que permitirá apreciar el paisaje y disfrutar de la luz del sol.

A medida que se acerca la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero sin afectar la claridad del día. La temperatura comenzará a descender hacia la noche, alcanzando los 22 grados a las 21:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 20:12 horas, marcando el final de un día cálido y mayormente soleado.

En resumen, el tiempo en Dos Hermanas para hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-26T21:02:12.