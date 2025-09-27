El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de septiembre

El día de hoy, 27 de septiembre de 2025, Écija se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 22 grados a la 1 de la tarde.

Durante la tarde, se espera un ligero aumento en la temperatura, que podría llegar a los 30 grados en su punto máximo, alrededor de las 3 de la tarde. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 30% y el 35%, lo que proporcionará un ambiente relativamente seco y cómodo para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad aumentará hacia la tarde, alcanzando un 37% hacia las 11 de la noche.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 1 y 18 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las altas temperaturas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula durante todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Esto es ideal para quienes planean disfrutar de un día en el campo o realizar actividades deportivas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 25 grados a las 10 de la noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 20:09. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 23 grados a la medianoche.

En resumen, hoy en Écija se anticipa un día soleado y cálido, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un viento moderado que ayudará a mitigar el calor. La ausencia de lluvias y el cielo despejado prometen un ambiente agradable para todos los habitantes y visitantes de la ciudad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-26T21:02:12.