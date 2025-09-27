El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de septiembre

El día de hoy, 27 de septiembre de 2025, Coria del Río se presentará con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, con una ligera presencia de nubes en algunos momentos, especialmente en las horas de la tarde. La temperatura comenzará en torno a los 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 19 grados a la 01:00 y estabilizándose en 18 grados durante las horas siguientes.

A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 31 grados entre las 15:00 y las 16:00 horas. Este ascenso térmico se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 32% y el 99% a lo largo del día, siendo más alta en las primeras horas y disminuyendo conforme se acerque la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de calor podría ser mitigada por la humedad en las horas más frescas.

En cuanto al viento, se prevé que sople predominantemente del sur-suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 20 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en medio del calor. Este viento será un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, ya que podría ofrecer un alivio temporal del calor intenso.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los habitantes de Coria del Río podrán disfrutar de un día soleado y seco, ideal para actividades al aire libre, paseos y encuentros familiares. Sin embargo, es recomendable mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico de calor.

En resumen, el tiempo en Coria del Río para hoy se caracteriza por cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento moderado del sur-suroeste. Es un día propicio para disfrutar del aire libre, siempre teniendo en cuenta las precauciones necesarias ante el calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-26T21:02:12.