El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de septiembre

El día de hoy, 27 de septiembre de 2025, Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 20°C a las 19°C, con una ligera disminución a medida que avanza la mañana.

A medida que el día progresa, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 31°C en las horas de la tarde. Este ascenso térmico se verá acompañado de un incremento en la humedad relativa, que comenzará en un 38% y podría llegar hasta un 39% hacia el final de la jornada. A pesar de este aumento en la humedad, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos del sur a una velocidad de 8 km/h, que irán variando a lo largo del día. En la tarde, el viento cambiará de dirección hacia el oeste, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h. Esta brisa puede proporcionar un alivio ante el calor, especialmente en las horas más cálidas.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, aunque no se espera que esto afecte significativamente la temperatura ni la visibilidad. Las nubes altas, que comenzarán a aparecer alrededor de las 10:00 a.m., no traerán consigo precipitaciones, pero sí ofrecerán un contraste visual en el cielo, lo que podría resultar en un atardecer pintoresco.

La noche caerá con temperaturas que descenderán a los 24°C, manteniendo un ambiente cálido y agradable. La humedad relativa aumentará ligeramente, pero seguirá siendo cómoda para actividades al aire libre. El viento se mantendrá en dirección oeste, con velocidades que oscilarán entre 14 y 24 km/h.

En resumen, Córdoba disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, con un tiempo que se mantendrá estable y sin lluvias. Se recomienda a los cordobeses aprovechar el buen tiempo y disfrutar de la belleza del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-26T21:02:12.