El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de septiembre

El día de hoy, 27 de septiembre de 2025, Castilleja de la Cuesta se verá afectada por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:16. A medida que avance la jornada, se espera que el sol brille intensamente, con cielos despejados predominando hasta la tarde.

Las temperaturas comenzarán en torno a los 21 grados a primera hora, descendiendo ligeramente a 20 grados en la mañana. A medida que el día progrese, se anticipa un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 30 grados en las horas centrales de la tarde. Este calor será más pronunciado entre las 14:00 y las 16:00, cuando se prevé que la temperatura se mantenga en torno a los 29-30 grados. Sin embargo, hacia el final de la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 24 grados hacia las 20:00.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 58% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 32% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin incomodidades significativas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 19 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 15:00 y las 18:00, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya sea para pasear por el parque, disfrutar de una comida en una terraza o realizar deportes.

En resumen, el tiempo en Castilleja de la Cuesta para hoy será mayormente soleado, con temperaturas cálidas y un viento moderado que hará que el día sea agradable para disfrutar de diversas actividades.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-26T21:02:12.