El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de septiembre

El día de hoy, 27 de septiembre de 2025, se prevé un tiempo mayormente estable en Cartaya, con temperaturas agradables y un cielo que variará a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 21 grados , descendiendo ligeramente a medida que avanza la jornada. A media tarde, se espera que el termómetro alcance su punto máximo, llegando a los 27 grados, lo que proporcionará un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

El estado del cielo será predominantemente poco nuboso durante la mañana y la mayor parte de la tarde, con intervalos de nubes altas que podrían aparecer en las horas centrales del día. A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá despejado, permitiendo que los rayos del sol calienten el ambiente. Sin embargo, hacia el final de la tarde y la noche, se anticipa un aumento en la nubosidad, con la posibilidad de que el cielo se cubra completamente.

En cuanto a la humedad relativa, se espera que fluctúe entre el 25% y el 57% a lo largo del día, siendo más alta en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de calor moderada, especialmente durante las horas más cálidas. La brisa será un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que el viento sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 22 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas.

En cuanto a la precipitación, no se anticipa lluvia a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitaciones. Esto significa que los residentes y visitantes de Cartaya podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre, paseos por la playa o eventos al aire libre. Sin embargo, hacia la tarde, existe una leve posibilidad de tormentas, con un 10% de probabilidad, aunque esto no debería afectar significativamente el tiempo general del día.

En resumen, el tiempo en Cartaya para hoy se presenta como un día mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y vientos moderados. Es un momento perfecto para disfrutar de la naturaleza y aprovechar las actividades al aire libre antes de que el cielo se cubra por completo en las horas de la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-26T21:02:12.