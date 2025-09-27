El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de septiembre

El día de hoy, 27 de septiembre de 2025, Carmona se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un mínimo de 15 grados en las horas más frescas de la mañana.

A lo largo del día, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 29 grados en las horas centrales, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 55% y descendiendo a un 31% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más llevadera.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 34 km/h. Este viento, aunque moderado, puede generar una ligera brisa que ayudará a mitigar la sensación térmica en las horas más cálidas del día. No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

Durante la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero sin que esto implique un cambio significativo en las condiciones climáticas. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 22 grados a última hora del día. La puesta de sol se producirá a las 20:11, ofreciendo un espectáculo visual que los habitantes de Carmona podrán disfrutar.

Es importante recordar que, aunque el día se presenta favorable, se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas de mayor calor. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en parques. En resumen, Carmona vivirá un día de clima primaveral, perfecto para disfrutar de la naturaleza y el aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-26T21:02:12.