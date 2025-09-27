El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de septiembre

El día de hoy, 27 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Cabra, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables. A medida que avance la mañana, las condiciones se mantendrán despejadas, alcanzando una temperatura máxima de 30 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 36% por la mañana y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 41% hacia la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas pico de calor. Sin embargo, la combinación de cielos despejados y temperaturas cálidas hará que sea un día ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Este viento, aunque moderado, puede ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es especialmente favorable para aquellos que deseen disfrutar de eventos al aire libre, paseos o actividades deportivas.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando alrededor de 25 grados hacia el final del día. La noche se presentará con cielos poco nubosos, lo que permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo y fresco, ideal para salir a cenar o pasear.

En resumen, el tiempo en Cabra para hoy será predominantemente soleado, con temperaturas cálidas y un viento moderado. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, aprovechando las condiciones favorables que se presentan.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-26T21:02:12.