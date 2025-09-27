El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de septiembre

El día de hoy, 27 de septiembre de 2025, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas desciendan ligeramente, alcanzando un máximo de 30 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 59% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de calor moderada. Sin embargo, hacia la tarde, la humedad podría aumentar ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos para la actividad al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 19 km/h. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer un alivio ante las temperaturas más cálidas, especialmente durante las horas pico. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 33 km/h, lo que podría ser notable en áreas abiertas.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, permitiendo que los rayos del sol iluminen el paisaje de Bormujos. La puesta de sol está programada para las 20:13, ofreciendo un espectáculo visual que muchos podrán disfrutar al finalizar el día.

Es importante recordar que, aunque las temperaturas serán agradables, se recomienda el uso de protector solar, especialmente durante las horas de mayor exposición solar, que se extenderán desde el mediodía hasta las primeras horas de la tarde. La combinación de un cielo despejado y temperaturas cálidas puede aumentar la sensación térmica, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado.

En resumen, el tiempo en Bormujos para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo mayormente despejado, temperaturas cálidas y sin riesgo de lluvia. Aprovecha este día para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-26T21:02:12.