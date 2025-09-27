El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de septiembre

El día de hoy, 27 de septiembre de 2025, Bailén se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas desciendan ligeramente, alcanzando los 21 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 42% y aumentando gradualmente hasta un 46% en las horas centrales del día. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, lo que significa que los habitantes de Bailén pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del noroeste a una velocidad de 4 km/h, aumentando a medida que avanza el día. A la 1 de la tarde, se espera que el viento sople del sur a 5 km/h, y por la tarde, se intensificará, alcanzando velocidades de hasta 12 km/h del oeste. Esto proporcionará una brisa refrescante, ideal para pasear o realizar actividades al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 30 grados alrededor de las 5 de la tarde. Este aumento en la temperatura, combinado con la baja probabilidad de nubes, hará que la sensación térmica sea cálida, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra en las horas más calurosas.

Hacia el final del día, el cielo se mantendrá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 20:04. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y se espera que al caer la noche, se sitúen en torno a los 24 grados .

En resumen, el tiempo en Bailén para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave que hará que la jornada sea placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-26T21:02:12.