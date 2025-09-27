El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de septiembre

El día de hoy, 27 de septiembre de 2025, Baeza se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. A partir de la medianoche, se registrarán nubes altas, pero a medida que avance la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 19 y 21 grados . La humedad relativa será moderada, comenzando en un 38% y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 40% en las horas centrales.

A medida que el día progrese, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo en la tarde, llegando hasta los 28 grados alrededor de las 17:00 horas. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una ligera brisa proveniente del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 12 km/h. La dirección del viento cambiará a lo largo del día, pasando a ser del noreste hacia la tarde, lo que podría aportar una sensación de frescura en las horas más cálidas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto permitirá que los habitantes de Baeza disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que favorecerá tanto a los turistas como a los residentes que deseen explorar la belleza histórica de la ciudad.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a cubrirse con nubes altas, pero las temperaturas se mantendrán agradables, descendiendo a unos 22 grados hacia las 23:00 horas. La humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 40% al final del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida.

En resumen, el tiempo en Baeza para hoy se presenta como ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. La combinación de cielos despejados y una brisa suave hará que sea un día perfecto para pasear por sus calles históricas y disfrutar de la gastronomía local.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-26T21:02:12.