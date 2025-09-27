El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de septiembre

El día de hoy, 27 de septiembre de 2025, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Baena, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas desciendan ligeramente, alcanzando los 21 grados a la 1 de la tarde.

Durante la tarde, el termómetro irá en aumento, alcanzando su punto máximo de 30 grados entre las 3 y las 4 de la tarde. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 22% y el 30%, lo que puede generar una sensación de calor moderada. Sin embargo, la brisa suave del sur-suroeste, con velocidades que rondarán entre los 8 y 12 km/h, ayudará a mitigar el calor, proporcionando un alivio agradable.

A lo largo de la tarde, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día. Las condiciones de visibilidad serán óptimas, lo que permitirá disfrutar de un día claro y soleado. No se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día, lo que es ideal para actividades al aire libre.

Al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 27 grados hacia las 8 de la noche. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. La puesta de sol está programada para las 20:06, ofreciendo un espectáculo visual que los baenenses podrán disfrutar sin la interferencia de nubes densas.

En resumen, el tiempo en Baena para hoy se caracteriza por un ambiente cálido y soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Con temperaturas que alcanzarán los 30 grados y una brisa suave, será un día perfecto para pasear por la ciudad, disfrutar de la gastronomía local en terrazas o simplemente relajarse en el campo. La ausencia de precipitaciones y la baja probabilidad de cambios en el tiempo hacen de este un día propicio para disfrutar de la belleza de Baena en pleno otoño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-26T21:02:12.