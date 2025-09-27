El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de septiembre

El día de hoy, 27 de septiembre de 2025, Andújar se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas desciendan ligeramente, alcanzando los 19 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 44% y aumentando gradualmente hasta un 63% en las horas centrales del día. Este nivel de humedad, combinado con las temperaturas, proporcionará una sensación térmica confortable, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda llevar una botella de agua, ya que la temperatura alcanzará su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, cuando se espera que llegue a los 30 grados .

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 14 km/h. Durante las primeras horas de la mañana, el viento será más suave, pero a medida que avance el día, se intensificará, alcanzando rachas de hasta 27 km/h en la tarde. Esto podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más calurosas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes y visitantes de Andújar pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el mal tiempo. Las condiciones climáticas son ideales para realizar actividades al aire libre, como paseos por el campo o visitas a parques locales.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, pero sin que esto implique un cambio significativo en las temperaturas. La puesta de sol está prevista para las 20:05, momento en el cual las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 25 grados hacia el final de la jornada.

En resumen, Andújar disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre, aprovechando el tiempo favorable que se presenta.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-26T21:02:12.