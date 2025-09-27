El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de septiembre

El día de hoy, 27 de septiembre de 2025, Aljaraque se presentará con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá en su mayoría despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 19 grados a la 1 de la madrugada y 18 grados a las 2 y 3 de la madrugada.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 27 grados a las 2 de la tarde. Este ascenso térmico se verá acompañado de un ligero aumento en la nubosidad, aunque las nubes altas no afectarán significativamente la visibilidad del sol. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 70% por la mañana y descendiendo a un 28% en las horas más cálidas del día.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 30 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en las horas más cálidas. A medida que se acerque la noche, el viento disminuirá, y la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 20 grados hacia las 10 de la noche.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se prevé que el día transcurra sin lluvias, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% durante la mayor parte del día, aumentando ligeramente a un 10% en la tarde, aunque sin expectativas de tormentas. Esto sugiere que será un día ideal para actividades al aire libre, con un tiempo agradable y soleado.

A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 20:17, las temperaturas comenzarán a descender, y el cielo se mantendrá mayormente despejado, permitiendo disfrutar de una hermosa puesta de sol. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 19 grados a las 11 de la noche, lo que hará que sea un buen momento para salir y disfrutar del aire libre. En resumen, Aljaraque disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-26T21:02:12.