El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de septiembre

El día de hoy, 27 de septiembre de 2025, Alcalá la Real se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente agradable y cálido. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 27 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, donde se prevé que el termómetro marque alrededor de 27 grados.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 41% por la mañana y descendiendo a un 26% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin incomodidades. La combinación de temperaturas agradables y un cielo despejado hará de este un día ideal para paseos y actividades recreativas.

En cuanto al viento, se registrará una brisa suave predominante del oeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 11 km/h. Esta brisa será más notable en las horas de la tarde, cuando se espera que alcance su máxima intensidad, contribuyendo a una sensación de frescura en el ambiente. No se prevén rachas fuertes, lo que permitirá que el día transcurra sin interrupciones significativas.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no hay expectativas de lluvia a lo largo del día. Esto es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que podrán disfrutar de un tiempo seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son ideales para disfrutar de la naturaleza, realizar deportes o simplemente relajarse en los parques y plazas de la ciudad.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, permitiendo que los residentes de Alcalá la Real disfruten de un hermoso atardecer alrededor de las 20:04. Las temperaturas comenzarán a descender, pero se mantendrán agradables, rondando los 18 grados hacia la noche. En resumen, el día de hoy promete ser un día espléndido en Alcalá la Real, perfecto para disfrutar de la belleza del entorno y de la calidez del tiempo otoñal.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-26T21:02:12.