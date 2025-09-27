El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de septiembre

El día de hoy, 27 de septiembre de 2025, Alcalá de Guadaíra se presentará con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas desciendan ligeramente, alcanzando un máximo de 30 grados en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 54% por la mañana y disminuyendo hasta un 31% en las horas de la tarde. Esto indica que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se sentirá más seca y cómoda, lo que es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre o paseos por el parque.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 20 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría aportar una sensación refrescante en medio del calor. Es recomendable que quienes planeen estar al aire libre tomen precauciones ante estas rachas, especialmente si se encuentran en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es especialmente favorable para aquellos que deseen realizar actividades deportivas o disfrutar de un día de campo.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 22 grados hacia el final del día. El cielo seguirá mayormente despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso ocaso que se producirá a las 20:12 horas. La combinación de un cielo claro y temperaturas agradables hará que la noche sea ideal para salir a cenar o dar un paseo por la ciudad.

En resumen, el tiempo en Alcalá de Guadaíra para hoy se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-26T21:02:12.