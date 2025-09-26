El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de septiembre

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente despejado este 26 de septiembre de 2025, con condiciones meteorológicas que invitan a disfrutar del aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad. A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo en torno a las 16:00 horas, con un termómetro que podría marcar hasta 31 grados , lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

La temperatura comenzará en 22 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 21 grados a la 01:00 y continuando su descenso hasta llegar a 16 grados a las 08:00. Sin embargo, a partir de las 09:00, se iniciará un ascenso que culminará en las horas centrales del día. Este aumento de temperatura, combinado con la escasa nubosidad, creará un tiempo ideal para actividades al aire libre, como paseos por el parque o encuentros familiares.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 64% a la medianoche y disminuyendo hasta un 25% en las horas más cálidas. Este descenso en la humedad, junto con la ausencia de precipitaciones, contribuirá a que el ambiente se sienta más fresco y cómodo durante las horas de mayor calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 20 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 31 km/h a las 20:00 horas. Este viento moderado será un alivio en las horas más calurosas, proporcionando un toque de frescura que hará más llevadero el calor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por la lluvia. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. La salida del sol se producirá a las 08:13 y se pondrá a las 20:13, brindando un amplio margen para disfrutar de la luz natural.

En resumen, el 26 de septiembre se presenta como un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre en El Viso del Alcor, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento que aportará frescura.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-25T20:57:12.