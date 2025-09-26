El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de septiembre

El día de hoy, 26 de septiembre de 2025, Utrera se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que se mantendrá constante durante todo el día. Esta situación meteorológica es ideal para actividades al aire libre, ya que no se prevén precipitaciones en ninguna de las franjas horarias.

Las temperaturas oscilarán entre los 21°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 31°C en las horas más cálidas de la tarde. A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, que se situará en torno a los 29°C hacia la tarde y 26°C al caer la noche. Este rango térmico sugiere que será un día cálido, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor.

La humedad relativa será alta en las primeras horas del día, alcanzando un 99% en la madrugada, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que avance la jornada, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 44% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más confortable.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves predominantes del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 18 km/h. Durante la mañana, se espera que el viento sea más ligero, aumentando su intensidad hacia la tarde, lo que podría proporcionar un alivio ante las altas temperaturas. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 30 km/h, especialmente en las horas de mayor calor.

La salida del sol se producirá a las 08:14, mientras que el ocaso será a las 20:14, lo que permitirá disfrutar de un extenso periodo de luz natural. Este es un buen momento para planificar actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares, aprovechando el tiempo favorable.

En resumen, el día de hoy en Utrera se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos suaves que harán de este un día placentero.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-25T20:57:12.