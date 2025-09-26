El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de septiembre

El día de hoy, 26 de septiembre de 2025, se prevé un tiempo mayormente despejado en Úbeda, con cielos sin nubes que permitirán disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. Desde la madrugada hasta el anochecer, la visibilidad será óptima, lo que favorece actividades al aire libre y paseos por la ciudad.

Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 27 grados a lo largo del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 20 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 15 grados hacia las 07:00. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 27 grados hacia las 17:00, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para disfrutar de la tarde. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 21 grados a las 23:00.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 33% en la madrugada y aumentando hasta un 77% en las primeras horas de la mañana. A medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 30% durante la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más agradable.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas suaves a moderadas, con velocidades que oscilarán entre 4 y 30 km/h. Predominará el viento del oeste y suroeste, especialmente durante la tarde, cuando se alcanzarán las velocidades más altas. Esto podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá a los habitantes y visitantes de Úbeda disfrutar de un día soleado y seco.

Con el orto a las 08:04 y el ocaso a las 20:04, los ciudadanos podrán aprovechar al máximo las horas de luz. La combinación de cielos despejados, temperaturas agradables y vientos suaves hace de este un día ideal para actividades al aire libre, como paseos por el casco histórico de Úbeda, visitas a sus monumentos y disfrutar de la gastronomía local en las terrazas de los bares y restaurantes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-25T20:57:12.