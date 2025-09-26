El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de septiembre

El día de hoy, 26 de septiembre de 2025, Tomares se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 21 grados , descendiendo ligeramente a 20 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta alcanzar los 19 grados a las 02:00 y 03:00, y luego se estabilice en 18 grados a las 04:00 y 05:00. Sin embargo, a partir de las 09:00, se anticipa un repunte en las temperaturas, alcanzando los 21 grados a las 10:00 y subiendo hasta los 30 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas, la humedad se mantendrá alta, alcanzando un 68% a la medianoche y subiendo hasta un 91% a las 05:00. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad comenzará a disminuir, llegando a un 59% a las 10:00 y bajando aún más a un 47% a las 12:00, lo que hará que la sensación de calor sea más llevadera.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del suroeste con velocidades que oscilarán entre 9 y 14 km/h. A medida que el día progrese, se espera que la dirección del viento cambie a oeste, con ráfagas que alcanzarán hasta 35 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más calurosas del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

El orto se producirá a las 08:15 y el ocaso a las 20:14, brindando una larga jornada de luz solar. En resumen, Tomares disfrutará de un día cálido y soleado, ideal para actividades al aire libre, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en las horas de la tarde y un viento que aportará un toque de frescura.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-25T20:57:12.