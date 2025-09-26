El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de septiembre

El día de hoy, 26 de septiembre de 2025, San Juan de Aznalfarache disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que los rayos del sol iluminen la jornada. Desde la madrugada hasta la noche, se espera que el estado del cielo permanezca en condiciones óptimas, lo que es ideal para actividades al aire libre y para aquellos que deseen disfrutar de un paseo por la localidad.

Las temperaturas oscilarán a lo largo del día, comenzando con un agradable 21 grados en las primeras horas de la mañana. A medida que avance la jornada, se prevé un ligero descenso, alcanzando un mínimo de 17 grados en las horas más frescas de la tarde. Sin embargo, hacia la tarde, las temperaturas volverán a subir, alcanzando un máximo de 32 grados , lo que sugiere que será un día cálido, especialmente en las horas centrales.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 68% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 26% en las horas de mayor calor. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa durante las horas pico, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra cuando sea necesario.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 14 km/h en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera que el viento se intensifique, alcanzando ráfagas de hasta 35 km/h en la tarde. Esto podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, pero también es importante tener precaución, especialmente en áreas donde el viento pueda levantar polvo o afectar estructuras ligeras.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea en parques, terrazas o en la playa cercana.

En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache para hoy se presenta como una jornada soleada y cálida, con temperaturas agradables y un viento moderado que puede ofrecer un respiro del calor. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-25T20:57:12.