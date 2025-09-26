El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de septiembre

El día de hoy, 26 de septiembre de 2025, La Rinconada se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada, el cielo ha estado poco nuboso, con una transición a un día completamente despejado a medida que avanza la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 32 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que sugiere que será un día cálido, ideal para paseos y actividades recreativas.

La temperatura comenzará en torno a los 22 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 15 grados en la mañana, antes de experimentar un aumento significativo a medida que el sol se eleva. Se espera que a las 14:00 horas, el termómetro marque 31 grados, alcanzando un máximo de 32 grados a las 17:00 horas. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 24 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 62% y alcanzando picos de hasta el 94% en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 41% hacia la tarde. Esto, combinado con las altas temperaturas, podría generar una sensación de calor moderado, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en medio del calor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de vistas despejadas y un cielo azul.

En resumen, el tiempo en La Rinconada para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se aconseja a los residentes y visitantes aprovechar el buen tiempo y disfrutar de lo que la jornada tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-25T20:57:12.