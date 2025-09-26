El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de septiembre

El día de hoy, 26 de septiembre de 2025, Puente Genil se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 21 grados , descendiendo ligeramente a 20 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando, alcanzando los 19 grados a las 02:00 y manteniéndose en torno a esa cifra hasta las 03:00. Sin embargo, a partir de las 04:00, comenzará un leve ascenso que culminará en temperaturas máximas de hasta 31 grados a las 17:00 horas, lo que sugiere un día cálido y soleado.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas del día, la humedad se encuentra en un 67%, aumentando hasta un 90% a las 08:00. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 49% a las 12:00 y manteniéndose en niveles más bajos durante la tarde, lo que hará que el calor se sienta más intenso.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 9 y 11 km/h. A medida que el día avanza, el viento cambiará a dirección este, manteniendo una velocidad constante de 11 km/h. Por la tarde, se espera que el viento disminuya, alcanzando velocidades de hasta 5 km/h hacia las 21:00, lo que contribuirá a una sensación de calma en el ambiente.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los habitantes de Puente Genil pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, y el sol saldrá a las 08:10 y se pondrá a las 20:10, brindando un amplio margen para disfrutar de la luz natural.

En resumen, el tiempo en Puente Genil para hoy es ideal para actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de la vida en la calle.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-25T20:57:12.