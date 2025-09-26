El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de septiembre

El día de hoy, 26 de septiembre de 2025, Priego de Córdoba disfrutará de un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, manteniendo esta tendencia hasta la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 13°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 27°C en las horas más cálidas de la tarde, lo que sugiere un ambiente agradable y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 82% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día hasta situarse en torno al 29% por la tarde. Esta variación en la humedad contribuirá a que el calor se sienta más llevadero, especialmente en las horas centrales del día. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol, dado que la exposición prolongada puede resultar incómoda.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste con velocidades que oscilarán entre los 4 y 12 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Las ráfagas más intensas podrían alcanzar hasta 28 km/h, especialmente en las horas de mayor calor. Este viento suave será un alivio en las horas más cálidas, proporcionando un ligero frescor que hará más placentera la jornada.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares. La ausencia de nubes también permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se podrá apreciar a las 20:07, momento en el cual el cielo se teñirá de colores cálidos y vibrantes.

En resumen, el tiempo en Priego de Córdoba para hoy es perfecto para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre. Con temperaturas agradables, un cielo despejado y un viento suave, los habitantes y visitantes de la localidad podrán aprovechar al máximo este día soleado. Se aconseja a todos disfrutar de este clima favorable, recordando siempre la importancia de la protección solar y la hidratación.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-25T20:57:12.