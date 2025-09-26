El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Pozoblanco según los datos de la AEMET
El día de hoy, 26 de septiembre de 2025, Pozoblanco se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.
A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 18 grados , descendiendo ligeramente a 17 grados a la 01:00 y manteniéndose en ese rango durante las primeras horas del día. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura alcance los 21 grados a las 11:00, y continúe ascendiendo hasta llegar a un máximo de 28 grados a las 16:00. Este incremento en la temperatura será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 39% y el 91%, siendo más alta en las horas de la mañana y disminuyendo a medida que el día avanza.
El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos del sur y suroeste con velocidades que oscilarán entre 5 y 9 km/h. A medida que el día progrese, se espera que la intensidad del viento aumente, alcanzando hasta 26 km/h en las horas de la tarde, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor.
En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La ausencia de precipitaciones, combinada con el cielo despejado, permitirá disfrutar de un día perfecto para paseos, deportes o cualquier actividad que se realice en el exterior.
El orto se producirá a las 08:10 y el ocaso a las 20:09, lo que brinda una buena cantidad de horas de luz solar para aprovechar el día. En resumen, Pozoblanco disfrutará de un día cálido y soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado, ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-25T20:57:12.
