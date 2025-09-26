El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Palma del Río según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 26 de septiembre de 2025, Palma del Río se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 15 y 32 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura se situará en 20 grados, descendiendo ligeramente a 15 grados hacia las 06:00 horas, antes de comenzar a ascender nuevamente.
A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 19 grados a la 01:00 y 18 grados a las 02:00. A partir de las 09:00, el termómetro comenzará a subir de manera más pronunciada, alcanzando los 29 grados a las 14:00, y llegando a un máximo de 32 grados a las 17:00. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, situándose en 28 grados a las 20:00 y 24 grados a las 23:00.
La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 59% a la medianoche y aumentando hasta un 100% a las 08:00, lo que podría generar una sensación de bochorno en las primeras horas. Sin embargo, a medida que la temperatura suba, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 66% a las 11:00 y bajando hasta un 30% hacia las 22:00.
En cuanto al viento, se prevé que sople mayormente del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a 8-11 km/h durante la tarde. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 12:00 y las 15:00, alcanzando hasta 23 km/h. Este viento suave y constante contribuirá a la sensación de frescura en las horas más cálidas del día.
No se esperan precipitaciones en Palma del Río, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto permitirá que los residentes y visitantes disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el tiempo. Con un cielo despejado y temperaturas agradables, hoy es un día ideal para pasear por la ciudad, disfrutar de la naturaleza o simplemente relajarse al aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-25T20:57:12.
