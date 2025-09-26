El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de septiembre

Hoy, 26 de septiembre de 2025, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán disfrutar de la luz solar durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la noche, se espera que el estado del cielo permanezca en condiciones óptimas, con una visibilidad excelente y sin nubes que puedan interrumpir la claridad del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 21 grados en las primeras horas de la mañana y alcanzarán un máximo de 32 grados en la tarde. Este aumento de temperatura se sentirá especialmente en las horas centrales del día, donde se recomienda tomar precauciones para evitar golpes de calor, especialmente para aquellos que planean realizar actividades al aire libre. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 26 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 76% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 40% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será moderada, lo que permitirá disfrutar de un tiempo agradable. Sin embargo, es importante mantenerse hidratado, especialmente durante las horas de mayor calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y el sureste, con velocidades que variarán entre 3 y 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría generar una sensación refrescante en medio del calor. Este viento también podría ser un aliado para aquellos que disfrutan de actividades como el ciclismo o el senderismo, ya que ayudará a mitigar el calor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que hace de este un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en parques.

En resumen, el tiempo en Los Palacios y Villafranca para hoy se presenta como un día perfecto para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que hará que la jornada sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-25T20:57:12.