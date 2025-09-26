El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de septiembre

El día de hoy, 26 de septiembre de 2025, se presenta en Osuna con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 22 grados , descendiendo ligeramente a 21 grados a la 01:00 y alcanzando los 20 grados a las 02:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta llegar a los 18 grados a las 06:00, momento en el que la brisa fresca se hará más notable. Sin embargo, a partir de las 09:00, las temperaturas comenzarán a recuperarse, alcanzando los 19 grados a las 09:00 y subiendo hasta 21 grados a las 10:00.

La humedad relativa en la mañana se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 62% a la medianoche y aumentando hasta un 67% a la 01:00. A lo largo de la mañana, la humedad se estabilizará en torno al 71%, lo que puede generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur a una velocidad de 7 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 14 km/h a la 01:00. A medida que el día avanza, el viento cambiará de dirección hacia el sureste, con ráfagas que alcanzarán hasta 13 km/h en las horas centrales de la tarde. Esto proporcionará un alivio agradable del calor, especialmente cuando las temperaturas alcancen su punto máximo, que se espera sea de 29 grados a las 17:00.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes de Osuna pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, y el sol se mantendrá en el cielo desde el orto a las 08:11 hasta el ocaso a las 20:11, brindando una larga jornada de luz natural.

En resumen, el tiempo en Osuna para hoy es ideal para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos suaves que harán que la experiencia sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-25T20:57:12.