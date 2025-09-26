El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de septiembre

El día de hoy, 26 de septiembre de 2025, Morón de la Frontera se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 18 grados a las 03:00 horas. A medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 29 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 72% a primera hora y disminuyendo a lo largo del día, llegando a un 32% en las horas más cálidas. Este descenso en la humedad, combinado con la ausencia de precipitaciones, contribuirá a que el día se sienta más cálido y seco, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. Las ráfagas máximas alcanzarán los 23 km/h en la tarde, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más calurosas.

No se prevén lluvias en ninguna de las franjas horarias, lo que significa que los residentes de Morón de la Frontera pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día completamente seco y soleado.

A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 20:12 horas, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 24 grados hacia la noche. La transición hacia la tarde y la noche se caracterizará por un ambiente agradable, ideal para disfrutar de paseos al aire libre o reuniones familiares.

En resumen, el tiempo en Morón de la Frontera para hoy se presenta como una jornada ideal, con cielos despejados, temperaturas cálidas y sin posibilidad de lluvia. Los habitantes podrán disfrutar de un día pleno de sol y temperaturas agradables, perfecto para aprovechar al máximo el inicio del fin de semana.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-25T20:57:12.