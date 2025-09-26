El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de septiembre

El día de hoy, 26 de septiembre de 2025, Montilla se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que contribuirá a que las temperaturas se mantengan en un rango cómodo. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 20 grados , descendiendo ligeramente a 19 grados a las 02:00 y alcanzando los 18 grados entre las 03:00 y las 04:00.

A medida que avanza la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, que alcanzará los 20 grados a las 10:00 y subirá hasta los 22 grados a las 11:00. El calor se intensificará durante la tarde, alcanzando un máximo de 29 grados entre las 15:00 y las 17:00, lo que sugiere que será un día cálido, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable mantenerse hidratado y protegerse del sol en las horas más calurosas.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 63% a la medianoche y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 49% a las 12:00. Esta disminución en la humedad, combinada con el cielo despejado, hará que la sensación térmica sea más agradable, especialmente durante las horas de mayor calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 13 km/h, y se mantendrán en torno a los 11 km/h durante la mayor parte del día. Este viento ligero proporcionará un alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las horas centrales del día.

No se esperan precipitaciones en Montilla, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y seco.

En resumen, el tiempo en Montilla para hoy se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielo despejado y un viento suave que hará que la jornada sea placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-25T20:57:12.