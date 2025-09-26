El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de septiembre

El día de hoy, 26 de septiembre de 2025, se prevé un tiempo mayormente despejado en Moguer, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 28 grados a lo largo del día. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que las temperaturas comiencen en torno a los 20 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 19 grados a la 01:00 y alcanzando los 18 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, las temperaturas continuarán bajando hasta llegar a los 17 grados a las 03:00 y 04:00, antes de estabilizarse en 16 grados entre las 05:00 y las 06:00.

A partir de las 07:00, se espera que las temperaturas comiencen a recuperarse, alcanzando los 15 grados a las 07:00 y subiendo gradualmente hasta los 28 grados a las 14:00. Durante la tarde, las temperaturas se mantendrán cálidas, con un pico de 28 grados a las 15:00 y 16:00, antes de descender a 27 grados a las 17:00 y 26 grados a las 18:00. Al caer la noche, se espera que la temperatura baje a 24 grados a las 19:00 y continúe descendiendo hasta los 20 grados a las 23:00.

La humedad relativa será alta durante la madrugada, alcanzando el 100% entre las 06:00 y las 08:00, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir, llegando al 49% a las 11:00 y estabilizándose en torno al 40-46% durante la tarde y la noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur-suroeste con velocidades que oscilarán entre 5 y 14 km/h en las primeras horas del día, aumentando a medida que avance la tarde, alcanzando rachas de hasta 31 km/h entre las 14:00 y las 15:00. Esta brisa puede proporcionar un alivio ante las altas temperaturas, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que contribuirá a un ambiente seco y soleado, ideal para actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los residentes de Moguer pueden disfrutar de un día sin preocupaciones meteorológicas. En resumen, se anticipa un día cálido y soleado, perfecto para disfrutar de la belleza de Moguer en esta época del año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-25T20:57:12.