El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de septiembre

El día de hoy, 26 de septiembre de 2025, Martos se presenta con un tiempo ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya que se espera un cielo completamente despejado durante todo el día. Desde la madrugada hasta el anochecer, la visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable.

Las temperaturas oscilarán entre los 20°C en las primeras horas de la mañana y alcanzarán un máximo de 27°C en la tarde. Este rango térmico sugiere un día cálido, pero no excesivamente caluroso, lo que lo convierte en un momento perfecto para pasear por el campo o realizar actividades deportivas. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 25°C hacia el final del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 57% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 31% por la tarde. Esto significa que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será mínima, lo que contribuirá a un mayor confort durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que variarán entre 4 y 15 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas de la mañana y en la tarde, alcanzando hasta 26 km/h. Este viento ligero será un alivio en las horas más cálidas, proporcionando una brisa refrescante que hará más placentera la experiencia al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto refuerza la idea de un día soleado y seco, ideal para disfrutar de actividades familiares, paseos o simplemente relajarse en un parque.

El orto se producirá a las 08:07 y el ocaso será a las 20:06, lo que nos brinda un amplio margen de luz solar para aprovechar el día. Con un tiempo tan favorable, Martos se convierte en un destino atractivo para quienes buscan disfrutar de la naturaleza y el buen tiempo. Así que, si tienes planes para hoy, no dudes en salir y aprovechar al máximo este espléndido día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-25T20:57:12.