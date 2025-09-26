El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de septiembre

El día de hoy, 26 de septiembre de 2025, Marchena se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un día ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 22 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 19 grados a las 03:00 horas, antes de comenzar a ascender nuevamente.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 21 grados a la 01:00 y 20 grados a las 02:00, manteniéndose en un rango cómodo durante las horas matutinas. Para el mediodía, la temperatura se elevará considerablemente, alcanzando los 27 grados a las 13:00 y llegando a un máximo de 31 grados a las 16:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 67% y el 85% en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a medida que el día avanza, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el oeste, con velocidades que variarán entre 5 y 18 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a lo largo del día. A las 15:00 horas, se espera que el viento alcance su máxima velocidad de 20 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante ante las altas temperaturas.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se anticipa un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en todas las franjas horarias. Esto significa que no se esperan interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

El ocaso se producirá a las 20:12 horas, marcando el final de un día soleado y cálido. Con un cielo despejado y temperaturas agradables, Marchena disfrutará de un día perfecto para aprovechar al máximo el final del verano. Es recomendable mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-25T20:57:12.