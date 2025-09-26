El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de septiembre

El día de hoy, 26 de septiembre de 2025, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado completamente despejado, y esta tendencia se mantendrá a lo largo del día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 19 grados a las 02:00, y luego recuperándose a medida que avanza la jornada.

A medida que el sol asciende, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo en torno a las 15:00 horas, donde se prevé un calor notable de hasta 31 grados. Este aumento en la temperatura será acompañado por una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 68% en la madrugada y descenderá hasta un 28% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno será moderada, lo que hará que las actividades al aire libre sean más placenteras.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos del suroeste con velocidades de hasta 9 km/h, que irán aumentando a lo largo del día. A las 19:00 horas, se anticipa que el viento del oeste alcance velocidades de hasta 35 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas. Este viento, aunque fuerte, no traerá consigo precipitaciones, ya que se prevé un día completamente seco, con cero probabilidades de lluvia en cualquier periodo del día.

La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y actividades al aire libre sin restricciones. Las condiciones climáticas son ideales para paseos, deportes y reuniones familiares, ya que el cielo despejado y las temperaturas agradables invitan a salir y disfrutar del entorno.

En resumen, Mairena del Aljarafe disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas que oscilarán entre los 19 y 31 grados , sin posibilidad de lluvia y con un viento que, aunque fuerte en la tarde, aportará frescura. Es un día perfecto para aprovechar al máximo el aire libre y disfrutar de la belleza del entorno.

